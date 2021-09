SISUSTUSNÕUANDED | Milliseid värve omavahel kombineerides saab hea tulemuse?

Oranž on üks põnevamaid ja vastuolulisemaid värve, kuna see on saadud kuuma punase ja erksa kollase segamisel. See on värv, mida kas armastatakse või vihatakse, aga see ei jäta kedagi külmaks. Kui sa soovid oranži värvi pisut maha rahustada, siis kasuta seda aktsendina ja kasuta ruumis põhivärvina rohelist. See annab üldmuljele külmust juurde, et asjad tasakaalu viia. Samal ajal ei vastandu roheline liialt palju, nagu teeks seda sinine värv, mis on oranži otsene vastandtoon.