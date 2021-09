Valmistume sügiseks: sisustusnipid, millega kodu tõeliselt soojaks ja hubaseks muuta

Kui suvel ümbritseme end õrnade lillemustritega ja dekoreerime ruumi heledamate kangastega, siis sügise saabudes on aeg soojendada meelt pisut sügavamate toonidega. Ka värvipsühholoogia seisukohalt mõjutavad meie turvatunnet soojad ja kaitsvad maalähedased toonid — leidis ju ürginimene loodusjõudude eest kaitset koobastes. Üks ütlemata hea värv on näiteks oranž, mis seostub tule ja soojusega ning külmal aastaajal võikski end sellesse mähkida — ka interjööris.

Kodutekstiilidega mängimisest piisab, et anda ruumile hoopis teine ja hooajale vastav ilme! Neile, kellel on suve lõppemisega raske leppida, aitavad igatsust sooja aja järele leevendada särtsakalt troopilised toonid — meresinine, päikesekollane ja palmiroheline.

Armsaid vaibakesi ja karusnahku võib sügis-talvisel hooajal panna julgelt igasse ruumi — ka vannituppa ja kööki, kus me vaipu päris nii tihti kui elutoas ei kipu kohtama. Ka varbale mõjub pehme vaip palju mõnusamalt kui külm põrandapind. Karusnahad võib elegantse lohakusega visata ka söögitoolidele. Need, kes karusnahka eetiliseks või hingelähedaseks ei pea, saavad sarnase tulemuse karvaste kunsttekstiilidega. Vana hea viis elutuba hubaselt talviseks rüütada, on tuua diivanile kootud padjad ja mõnusad maavillased pleedid.