Kümme lihtsat ideed, kuidas magamistoale uus ja värskem välimus anda

Aktsentsein Kui armastad oma voodipeatsit, aga tahad ruumis midagi muuta, siis on heaks lahenduseks aktsentsein. Võta ette voodipeatsi taja jääv sein ja erista see muust ruumist. Aktsentsein asetab rõhu õigesse kohta ja muudab terviku välimust märgatavalt. Aktsentseina võib katta mõni laheda mustriga tapeet, mõni sügavam värvitoon või mõni dekoratiivne detail.

Kui voodi väljanägemine on ajast ja arust, võib terve voodi asemel välja vahetada ka vana voodipeatsi. Luksuslikku joont lisab pehme ja sametine voodipeats, mis on ühtlasi mugav ja praktiline. Samas stiilis on nutikas jätkata ka voodi jalutsipingiga. Kui eelistad maalähedast stiili, siis laheda tulemuse annab ka rotangist peats.