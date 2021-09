Mis on haige maja sündroom ja kuidas hallitusseen majast välja ajada

Inimesed, kes elavad või töötavad ehitistes, kus hallitusseente kontsentratsioon on suur, muutuvad aja jooksul nende suhtes tundlikuks. On teada, et inimesed, kelle kodus leidub palju hallitusseeni, reageerivad teistest kiiremini ja ägedamalt uuel kokkupuutel hallituseentega, olgu see siis ümbritsevas välisõhus või ruumiõhus töökohal. Lisaks haigustele, rikuvad hallitusseened ka viimistlust ja kahjustavad materjalid nagu paber, nahk, riided ja tselluloosi sisaldavaid materjale. Samuti vähendavad hallitusseened puidu poorsust — hallitanud puit niiskub kiiremini ja suureneb oht, et puit nakatatakse puitu lagundavate seente poolt, mis omakorda soodustavad puidu mädanemist.

„Analüüsida on võimalik nii kahjustatud materjale kui ka teostada õhuanalüüs. Selleks kasutatakse õhuanalüsaatorit, mis võimaldab õhku pumbata läbi eelnevalt seadistatud õhukogustele. Laboris määratakse seeneliik, selle ohtlikkus inimesele ja antakse esmased juhised kahjustuse likvideerimiseks. Saadud tulemustega saab pöörduda juba tõrjefirma poole, kes tegeleb kahjustuse likvideerimisega. Tuleb meeles pidada, et isegi kuivanud ja surnud hallitusseened võivad põhjustada tervisekahjustusi, seetõttu igal juhul tuleb mustad laigud eemaldada,“ seletab mükoloog-ekspert Anna Baklan.

Hallitusseened võivad põhjustada allergiat ja nn haige maja sündroomi, millele on iseloomulik limaskestade ärritus, valu kurgus, köha, hingeldamine, üldine väsimus, peapööritus, naha ärritusnähud ning raskematel juhtudel immuunsüsteemi talitluse häired. Mükoloog-ekspert Anna Baklan ütleb, et hallitusseened suudavad kasvu ajal toota erinevaid lenduvaid orgaanilisi ühendeid ja sekundaarseid laguprodukte (ehk mükotoksiine). Kokkupuutel nendega võivad tekkida ärritused ja allergia. Samuti võivad seeneeosed, seeneniidistiku fragmendid põhjustada hingamisteede ärritust. Mõned hallitusseened moodustuvad teiste seente ja bakterite vastaseid aromaatseid, kergesti lenduvaid aineid, mis võivad ka inimestel, kes ei ole allergilised, põhjustada gripilaadseid sümptomeid.

Kodu ei tohi olla nagu allveelaev

Enamik tänapäeva kodusid on õhutihedad nagu allveelaevad. Vanades korterites on küll ette võetud põhjalik remont ning kodu tehtud sooja- ja tuulepidav, kuid pole arvestatud, et õhk peab siiski ringlema/vahetuma. Kui kodus on ebapiisav või puudulik ventilatsioon, siis võib see olla soodne kasvukeskkond majaseentele ja bakteritele.

Katsed on näidanud, et niiskust saanud kipsplaati eelistavad hallitusseened kasvukeskkonnana kõige rohkem. „Seetõttu ei tohi kasutada kipsplaati niisketes ruumides nagu vannituba, kelder ning ka aknapõskede viimistluseks,“ rõhutab mükoloog. Oma roll võib olla ka penoplastist soojustuskihil. Betoon ise on küll hingav materjal, aga kui see õhutihedalt kinni katta või mitte lasta korralik kuivada, siis ei tea, millised mõjud võivad sellega kaasneda.

Enne kui hallitusega võitlusse asuda, tuleks esmalt kindlaks teha liigniiskuse allikas. Ehk siis teha vajadusel korda katus, lekkivad veetorud, rajada toimiv ventilatsioon. Eriti magusad pinnased hallitusseente arenguks on näiteks katuse läbijooksukohad, torustikulekked, vannitoa seinaplaatide vuugikohad, ülekastetud lillemuld, ehitusel niiskunud puit jms. Külmasildadest on parimad paigad hallitusseente kodunemiseks aknaraamid, aknapõsed, aknalauad. Tundub küll, et akna juures peaks olema õhuvahetus. Aga kui ette on pandud pakettaken ja seda õhutuseks üldse lahti ei tehta või puudub mikrotuulutus, siis ei toimu tegelikult ka mingit õhuvahetust. Akna pinnale lihtsalt kondenseerub niiskus veepiiskade näol, nendib mükoloog.

Materjalikasutus ja ehitustööde kvaliteet