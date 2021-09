Küttehooaeg on saabumas — milline puit on kütteks parim?

Parimad küttepuud on hall ja must lepp ning kask. Need on kõrge kütteväärtusega ning lepa tugev külg on see, et ei aja tahma.

Kõige puhtamalt põleb haab, kuid tema kütteväärtus on musta lepa omast ligi kaks korda madalam.

Toored halud peavad olema seisnud vähemalt ühe suve katuse all, vihma ja lume eest kaitstult.

Muidugi võib puidule lisaks panna puitbriketti, sest see põleb kauem ja hoiab toa ka kauem soojana. Puitbrikett on valmistatud naturaalselt — saepurust ja höövlilaastust, mis on rõhu all kokku pressitud, ei sisalda mürgiseid liime ega muid lisandeid. Puitbriketi niiskuse tase on väike ja on seega hea kütteväärtusega. Süttib kiiresti ega jäta põlemisel palju tuhka.