Seitse sisustusnippi kauni ja praktilise köögi kujundamiseks

1. Piisav hoiustamisruum Valige kööki kapid, mis sobivad köögi suuruse ja paigutusega. Otsige ruumisäästlikke disainilahendusi, näiteks sisseehitatud kapid ja kõrged seinakapid. Mõtle läbi, mida ja kui palju on vaja köögis hoiustada. Loobu üleliigsest mööblist ja eelista võimalikult tõhusaid hoiustamispaiku. Kui sahtleid ja kappe ei ole piisavalt, siis hakkab tahes tahtmata kogu köögis kasutatav kraam koormama tööpindu ja köögisaart ning köögis on koguaeg paras segadus.

Köögitasapindade puhul ei piisa ainult ilust, vaid nad peavad olema ka tugevad ja vastupidavad. Kõige soodsam lahendus võib ju tunduda kiire ja taskukohane, kuid mõtle, kas oled valmis iga paari aasta tagant tööpinda välja vahetama? Köögis eelista kivi või komposiiti. Ka puit on hea lahendus, kuid kindlasti ei kannata see otsekontakti tulikuumade pottidega, tööpinnal toiduainete hakkimist ja niiskust ning vajab paar korda aastas õlitamist. Uuemad ja kvaliteetsemad laminaadid võivad olla lastega peres puidust isegi kasutajasõbralikumad ja kesta pikki aastaid. Jutt ei käi muidugi odavast liimitud servadega laminaadist, mis niiskuse mõjul üsna kiirelt otsad võib anda.

3. Korralikud kodumasinad ja köögitarbed



Jällegi mõtle läbi oma vajadused seoses köögiga. Kui võõrustad tihti külalisi, on ilmselt prioriteediks suur ahi ja nõudepesumasin. Kui köögis on vähe ruumi, siis tasub vajalikud seadmed valida ruumisäästlikkust arvestades. Mõtle läbi, kui tihti erinevaid köögimasinaid kasutad, ning kas ikka on vaja mahlapressi, blenderit, erinevaid miksereid, elektroonilisi aurrutajaid ja köögikombaine või võtavad need kapis lihtsalt asjatult ruumi?