FOTOD | Millised valgustid kööki valida? Vaata lahedaid ideid!

Soovitav on kasutada köögis mitut erinevat valgusallikat — suuremas köögis on hea kombineerida üldvalgust ja kohtvalgustust. Kõige levinumaks lahenduseks on ühtlaselt pikitud süvisvalgustid laes ning kohtvalgustid köögisaare või söögilaua kohal. Kui soovid õdusamat meeleolu, saab üldvalgustid välja lülitada. Kui aga vaja rohkem valgust, saab kõik valgustid korraga sisse lülitada.