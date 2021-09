FOTOD │ Moodsalt looduslähedane villa, mis kerkis vaid nelja kuuga

Villa Lippa on 174-ruutmeetrine CLT-paneelidest massiivpuitmaja, projekteerijaks ja ehitajaks Finnlog OÜ, sisearhitektuuri autor Heli Virtanen disainibüroost Iloa360. Arhitektid rajasid Villa Lippa just konkreetse asukoha eripärasid arvestades – imeline looduskaunis asukoht, kus maja ehitati kaljunukile, vaatega metsajärvele. Ümbritsevat loodust on arvesse võetud kogu arhitektuuri ja sisearhitektuuri loomisel, nii avarate vaadete puhul kui ka materjalide valikul.

Mis oli maja ehitamisel keeruline?

Alar Anton Finnlogist meenutab, et ehituse muutis keerukaks maja asukoht ja arhitektuuriline asukoht. „Kaljunukile on keerulisem ehitada – näiteks suurte klaaspindade paigaldamine oli väljakutse. Lisaks on majal kokkupuude maaga vaid ühes ääres ja enamik majast seisab sammastel. See jätab väga õhulise ja avara mulje, kuid muutis ehituse keerukamaks,” sõnab ta.

Lohjanjärvi järve äärde ehitatud eramu on stiilne ja muljet avaldav moodulmaja. Arhitektuuri, sisekujunduslike valikute ja karmi maastiku poolest on see huvitav kinnistu. Krunt valiti maja erilise arhitektuurilise lahenduse järgi. Eksklusiivne villa asub looduskaunis kohas ja seda on ka maksimaalselt ära kasutatud. Akendest ja puhkealadelt avaneb vaade järvele. Igast küljest täiendab maja ehe Soome maastik.

Eramu arhitektuurne lahendus liigendatud põhjaplaani, avara sisehoovi ja terrassil asuva basseiniga, mis lähtub Kisakallio piirkonna kaunitest vaadetest ja päikese liikumise suunast. Erikujuline katuse lahendus võimaldab nautida vaateid nii päikese käes kui ka varjus olles.

Interjööri ja eksterjööri harmoonia

Maja modulaarne struktuur ja eri suundadesse kaldus katusekonstruktsioonid annavad hoonele isikupärase ilme. Privaatse basseiniga terrassi hoov muudab sihtkoha ideaalseks lõõgastuskohaks. Nii maja välisilmes kui ka siserhitektuuris on ühendatud ökoloogilisi ehitusmaterjale kaasaegse arhitektuuriga.