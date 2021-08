ÜLEVAADE │ Värsked ja põhjamaised sisustustrendid Soomest

Lohja elamumessi majad ehitati tänavu Hiidensalmi vana saeveski piirkonda järve kaldale. Kokku eksponeeriti 28 maja, mille hulgas nägi nii eramuid, lasteaedu, hooldekodu, kortermaja ja 3–10 m2 suurused väikemaju. Nagu varasematelgi aastatel, jäävad majad omale kohale ning messialad muutuvad püsivaks elurajooniks. Järgmisel aastal toimub mess juba uues asukohas.

Messikodude märksõnadeks oli tänavu ökoloogiline jalajälg, keskkonnasäästlikkus ja energiatõhusus. Märgata on soovi teha vastutustundlikke valikuid ja mõista, et need mõjutavad ka kodu väärtust. Loodus, kunst ja kogukond olid Lohja elamumessi kõige olulisemad teemad. Eesmärk on elukeskkonna kujundamisel arvestada loodusega ja luua energiasõbralikke hoonelahendusi — rajatakse muldkatuseid ja popid on taimekastid, et ise kasvatada. Kodudes kohtab ka taaskasutatud mööblit, mis on trendikas just noorte seas.