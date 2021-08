Sisekujunduse uusimad trendid loovad looduslikult maalähedase keskkonna

Sellise viimistluse korral ei pea te pärast iga puudutust muretsema mööblile jäävate inetute sõrmejälgede pärast - isegi tumedate värvide puhul! See on väga oluline, eriti köögis, mida kõik pereliikmed intensiivselt kasutavad. Samuti on uued REHAU pinnad väga vastupidavad, tänu millele on nendest valmistatud mööbel kahjustuste ja kriimustuste suhtes vastupidav ning nende värvus ei muutu ka UV-kiirte mõjul - nii saate tulevikus oma kodusisustust täiendada toonierinevuste pärast muretsemata.

Matt mööbel ja looduslik stiil on ideaalne kombinatsioon igas köögis - selline ühendus ei näe mitte üksnes ilus välja, vaid kui valite õiged materjalid, on see ka väga funktsionaalne. REHAU noble matt mööblipinnad on näide sellest, et visuaalsed väärtused võivad käia käsikäes parima funktsionaalsusega - need on kauakestvad, vastupidavad, ei näita neile jäänud sõrmejälgi ega muuda värvi isegi pärast kasutamist paljude aastate kestel. Kombineerides need neutraalsete heledate värvide, ajatute materjalide ja sobivate lisanditega, loote kauni kujunduse lõõgastavas ja looduslähedases õhkkonnas.