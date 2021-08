Sisekujundaja: millised on raskesti märgatavad sisekujundusvead ja kuidas neid parandada?

Inimesed kipuvad alahindama teatud detailide (diivanilaud, vaip), tähtsust, ometi on neil toa terviklikuks kujundamise mõttes täita oluline roll. Teinekord ongi nii, et kui midagi tundub olevat puudu, siis just nii see ongi! Lisa julgelt mõningaid mööbliesemeid ja aksessuaare, paiguta need õigetesse kohtadesse ning sa näed, kuidas toa väljanägemine paraneb koheselt.