Panoraamvaated, kaasaegne luksus ja stiilne kujundus – Vektor

Kaasaegsetele korteritele kohaselt on ka Vektori igas korteris valmidus valveseadme paigalduseks. Korterite fonopaneel on koos videoekraaniga ja kõik korterid on varustatud automaatse tulekahju signalisatsiooniga. Peamised sissepääsud (sh parkla uksed ja tõkkepuud) on avatavad distantskaardiga.