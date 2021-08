Millele remontivajavat korterit ostes tähelepanu pöörata, et eelarve ei kasvaks kosmiliseks?

Esmalt tasuks läbi mõelda, kas ollakse valmis panustama pisemaks kosmeetiliseks remondiks, mis hõlmab tapeetide vahetust, seinte värvimist ja nipet-näpet pisemaid töid või käib jõud ja rahakott üle ka kapitaalremondist. Suures tuhinas ja piiritus optimismis kodu ostes kipub piir mõnikord hägustuma ja ega alati ei pruugi mööblit täis tuubitud korterit vaatama minnes arugi saada, et mitmed kohad vajavad tegelikult kõpitsemist. Et vältida olukorda, kus teise ringi korteri remont kujuneb samaväärseks või isegi kallimaks kui uusarendusse korteri ostmine, tuleb põhjalikult hinnata kõiki võimalikke kulusid ja enda rahalisi võimalusi. Korterit vaatama minnes tasub kaasa võtta mõni tuttav ehitaja. Selle puudumisel ja kindla soovi korral mõnda korterit osta, võib juba eos leida ka mõne ehitusfirma, kelle esindaja oleks nõus kaasa tulema ja remondikulu adekvaatselt hindama, et siis ise ka hiljem töid teostada.

Remondieelarvet koostades tasub olla pessimist

Olen isegi elu jooksul mitu korda oma kodu vahetanud ja iga kord alustanud totaalse renoveerimisega. Raudreegel on see, et teise korteri renoveerimisel võib ette tulla igasuguseid üllatusi, mida korterit vaatama minnes ei märka