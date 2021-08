9 nõuannet maja värvimiseks

Koduomaniku võit

Kuna kodu uuendamine nõuab investeeringuid ja aega, siis on iga rahas ja ajas mõõdetav kokkuhoiukoht koduomanikule oluline. K-rauta tegi just neid tahke silmas pidades uue Koduomaniku lojaalsusprogrammi, mille loogika on lihtne – mida rohkem töid on tarvis ette võtta, seda suurem tuleb võit soodsamatest hindadest ja säästetud tundidest. Koduomaniku programmiga liitunu saab endale isikliku erakliendihalduri, soovi korral sisekujundaja nõustamisteenuse ning täishinnaga kaupadelt ja paljudelt teenustelt 20–30 protsenti soodustust.