Kiviparketiga aiatee rajamisel väldi levinud vigu!

Mõnikord tahetakse äärekivide arvelt viilida, aga need on vajalikud, et tee tervikuna laiali ei vajuks. Koduaias paigutatakse äärekivid enamasti kiviparketiga samale tasapinnale, soovi korral võib äärekivis kasutada teist tooni kivi, et anda teele efektsemat välimust. Ka see, kas tee äär saab sirge või loogeline, on ennekõike maitse küsimus.