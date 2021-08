Mida teha vana kortermaja renoveerimisel korstendega?

Kui on soov pakkuda igasse korterisse kamina paigaldamise võimalust, on mõistlik enne uute korstende ladumist hinnata vanade suitsulõõride seisukorda. Klassikalise telliskorstna tüüpilised kahjustused on praod seintes, tühjad vuugid telliste vahel, murenenud kivid ja lagunev korstnapits, kuid sageli on need probleemid kõrvaldatavad spetsiaalse tulekindla renoveerimisseguga. See kantakse kogu telliskorstna ulatuses suitsulõõride sisepinnale, et sulgeda ohtlikud praod, täita tühjaks kulunud vuugid ning muuta lõõri sisepind ühtlaselt siledaks. Lisaks tulekindlusele paraneb ka seguga renoveeritud telliskorstna tõmme.