Aknakatted luubi alla: kolm kardinasalongi, mis aitavad interjööri hubasemaks ja stiilsemaks muuta

Sugugi vähem esinduslik pole ka kangavalik , mis on tehtud isikliku katsetamise ja kogemuste põhjal, et valikusse jääksid vaid väga kvaliteetsed ja ka eriotstarbelised kangad – näiteks tulekindlad, pimendavad, ebameeldivaid lõhnu kõrvaldavad, baktereid hävitavad, aga ka kasvõi müra summutavad.

Tänu oma suurele kogemuste pagasile ning väga laiale kardina- ja kangavalikule on salongile üpris keeruline ette sööta lahendust, millega sealsed meistrid abistada ei oskaks. Valikut on kardinaparadiisis tõepoolest lõpmata palju: pehmetetest päeva -, külg -, paneel - ja Rooma kardinatest tehniliste ruloo -, lamell -, voldik -, riba -, motoriseeritud ja turva kardinateni välja.

Kardinasalong Kardinal on eestlasi kodu- ja kontoriakende kujundamisel abistanud juba aastast 1999, millal Hille-Mai Pähklamägi ettevõtte asutas. Kuigi selle pika aja jooksul on viimane lihv antud tõepoolest lugematul arvul eestlaste pesadele, on ettevõtte haare tegelikult märksa laiem kui pelgalt kodud-kontorid – eriilmelisi silmapaistvaid lahendusi on loodud nii hotellidele, kinodele, teatritele kui ka muuseumisaalidele. Meremuuseumist Laulasmaa spaani, Eesti suursaatkondadest Hiltoni hotellini. Või kasvõi hiljuti valminud väga eripärane L'Embitu hotell ja meditsiiniliste eritingimustega Spordimeditsiini Sihtasutus ning Ortopeediakeskus.

Dever – et aknakatete ost oleks meeldiv kogemus, mitte tüütu kohustus

Dever on lennukate ideedega Eesti ettevõte, kes on kvaliteetseid aknakatteid pakkunud juba tosin aastat. Meeskond on ise nooruslik ja uuendusmeelne ning jälgib, et ka tootevalik ja pakutavad materjalid alati ajaga kaasas käiksid.

Tähtsal kohal on alati kliendi kuulamine ja abistamine, et igaüks saaks täpselt need aknakatted, mis tema kodus nii praktilised kui ka südamelähedased on. Selleks on loodud Kadaka teele modernne salong, kust saab ammutada inspiratsiooni oma kodu kujundamiseks ning loomulikult kõiki näidiseid ja kangaid ka oma käega katsuda.

Dever pakub oma klientidele täislahendust konsultatsioonist paigalduse ja järelhoolduseni. Meeskond annab omalt poolt alati kõik, et aknakatete ost oleks kliendi jaoks meeldiv kogemus, mitte tüütu kohustus.

Selleks, et alati pakkuda oma klientidele mõistlikku hinda ja kiiret tarnet, on hoolikalt välja valitud trendikad baaskollektsioonid, mis on alati laos olemas. Valdav osa tooteid valmib oma spetsialistide käe ja kriitilise pilgu all, mis võimaldab alati olla kindel toodete kvaliteedis. Valitseb range põhimõte – ei saada välja ühtegi toodet, millega ise rahul ei oleks.

Deveri tegemistega saab end kursis hoida nii kodulehel, Facebookis kui ka Instagramis.

Avaeksperdid – kodumaised asjatundjad

Avaeksperdid loovad iga päev kvaliteetseid ja kauni disainiga aknakatteid klientidele üle terve Eesti. Meeskonnas on oma ala kirglikud asjatundjad, kellel kogemusi juba üle 25 aasta. Avaekspertide eesmärk on pakkuda täislahendusi, võttes seejuures arvesse iga kliendi soove ja võimalusi.

Vähem tähtis ei ole ka energiasääst ja toodete kasutusmugavus. Mootoriga aknakatted on suurepärane lahendus, kui soovid hommikul voodist tõusmata kardinaid avada või reisil olles jätta mulje, et pole kodust lahkunudki. Eriti käepärased on elektriajamiga aknakatted siis, kui kodus või kontoris on palju aknaid või neile on keeruline ligi pääseda.

Mootoriga aknakatted on taskukohased ja praktilised ning sobivad sulle, kui hindad mugavat ja kaasaegset elukeskkonda. Piisab vaid ühest nupuvajutusest, et kõik kardinad oleksid soovitud asendis. Ajatades kardinate liikumise päikese järgi, saad reguleerida ruumide sisekliimat ja seeläbi säästa kütteenergiat.

Lähemalt tasub uurida ka Avaekspertide voldikkardinate võimalusi. Voldikkardin on tugev ja vastupidav ning kaitseb hästi ereda päikese eest. Nagu ka kõik teised aknakatted, võib ka voldikkardin olla juhitav mootori ja puldiga.

Avaekspertide salongid asuvad Tallinnas Kadaka teel ja Pärnu maanteel. Tootevalikuga saab tutvuda ja tooteid tellida ka kodulehel avaeksperdid.ee.