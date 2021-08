NÕUANDEID | Kui palju ruumi on vaja köögisaare jaoks?

Üks suurus ei sobi igasse kööki

Kui asi puudutab köögisaari, siis ei tasu eeldada, et need kuuluvad ainult suurtesse köökidesse. Ka väiksesse kööki on võimalik paigaldada funktsionaalne ja ilus köögisaar. Paljud köögimööbliga tegelevad ettevõtted pakuvad eritellimusel valmivaid köögisaari.

Õige vahekäigu suurus

Köögisaare ehitusel peavad kujundajad arvestama mitmete teguritega. Esmatähtis on köögi suurus. Peale seda tuleb veel arvestada majas elavate inimeste arvu ja köögi kasutamise eesmärkidega. Ristkülikukujulises ruumis asuvad kapid tavaliselt ühes seinas. Köögisaarte ja kappide vahele peab jääma piisavalt ruumi, et seal edukalt tegusteda. Ideaalne vahekäigu suurus on üks meeter.

Turvalisus

Õige vahekäigu suuruse juures tuleb arvestada ka sellega, et kõik kapiuksed saaksid korralikult avaneda. Kõige suuremat ohtu kujutab endast nõudepesumasin. Enamasti avaneb masina uks allapoole. Kui vahekäik pole piisavalt suur ja masina uks on avatud, on sinna väga lihtne otsa komistada ning kukkuda. Eriti ohtlikuks kujuneb olukord siis, kui masinas on veel erinevad nõud -noad, kahvlid, klaasid ja nii edasi.

Köögisaar väikses köögis

Kõige väiksem köögisaar võib olla isegi meeter korda meeter. Olenemata oma pisikesest suurusest, pakub ta köögis lisa tööpinda ja isegi hoiustamise ruumi. Nii väikse köögisaare puhul võib vahekäigu suurus olla isegi 0,8 meetrit. Seda siiski juhul, kui köögis toimetab ainult üks inimene.

Mitmete funktsioonidega köögisaar

Köögisaart planeerides tasub läbi mõelda, milliseid funktsioone köögisaar täitma saaks. Äkki on kööki uusi istekohti juurde vaja? Vahest sobib sinna hoopiski elektripliit?

Hoia proportsioone