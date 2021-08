HINNAVÕRDLUS | Mis hinnaga saab kahetoalise korteri üürida Eesti suuremates linnades?

Üürikortereid on pealinnas saadaval umbes tuhande ringis, neist kahetoaliseid terve pealinna peale on saadaval vaid umbes 400. Kallimad ja luksuslikumad kahetoalised korterid asuvad Tallinna vanalinnas ning nende hind jääb umbes 2300-2500 euro kanti. Soodsama hinnaklassi korterite osas valik just kuigi suur ei ole. Üksiku toa mõnest suuremast korterist või tillukese ühetoalise koos naabritega jagatava ühisköögi ja tualettruumiga võib kätte saada pisut alla 200 euro eest kuus. Päris privaatsete kahetoaliste korterite üürihinnad algavad aga 230 eurost kuus ning soodsama otsa korterite näol on enamjaolt tegemist üpriski askeetlike pindadega. Keskmised hinnad jäävad 400-500 euro kanti ning kehtib reegel, et mida paremas seisukorras ja mida rohkem ruutmeetreid, seda kallim hind. Ka kesklinna piirkonnas asuvad korterid on mõistagi pisut kallimad. Kõige odavam pealinna kahetoaline üürikorter on möbleerimata, maksab 230 eurot kuus ja asub Männiku teel. Korteriga saad lähemalt tutvuda SIIN. Kõige kallim pealinna kahetoaline üürikorter on soodsamast täpselt kümme korda kallim — kuuüür on 2300 eurot ja korter asub vanalinnas Laial tänaval. Korter on avara ja valgusküllane, viimistletud vaid kvaliteetsete materjalidega ning mugavust pakub “targa maja lahendus”, mis võimaldab nutiseadmesse installeeritud tarkvara abil avada korteri välisust, juhtida valve- ja ventilatsioonisüsteeme, siseruumide temperatuure ja kogu korteri valguslahendusi. Huvi korral vaata lähemalt SIIT. Võrdluseks — märtsis maksis Tallinna soodsaim kahetoaline korter 199 eurot kuus ja kalleim 2000 eurot kuus.