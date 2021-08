Kaheksa suuremat viga, mida toataimede eest hoolitsemisel tegema kiputakse

Paljud algajad taimekasvatajad püüavad paanikas kõiki oma taimi ühesama graafiku järgi pidevalt kasta, et kindlasti midagi ära ei ununeks ning taimed ära ei kuivaks. See aga toob kaasa uue probleemi — kõik taimed ei vaja sama tihedat kastmist ning sama graafiku järgi kastmine võib põhjustada osades pottides ülekastmist. Taime juured saavad liiga palju vett ning hakkavad järk-järgult mädanema. Igale taimele tuleks teha oma graafik ning kasta sellele spetsiifiliste vajaduste järgi.

Liiga kuiv õhk võib hakata järk-järgult toataime kuivatama ning lehtede otsad hakkavad muutuma pruuniks ja kuivaks. Isegi, kui kastetaksegi õige graafiku järgi, võib õhust puudu olev niiskus teha piisavalt kahju, et taim ei kasvaks ja areneks selles keskkonnas oma täiel potentsiaalil.

Otsene päike pole enamustele toataimedele hea, kuid selle vältimiseks nende kõige pimedamasse toa nurka sättimine pole ka just kõige parem lahendus. Kui taim ei saa piisavalt valgust, võib taime värvus muutuda ilusast ja terve välimusega rohelisest hoopis kahvatuks heleroheliseks. Taim võib vajuda longu ja uued lehed ei kasva enam nii suureks kui nad peaksid. Taimele tuleks leida täpselt paras asukoht, mis ei ole ei liiga varjus ega ka otsese päikese käes.

Valades mullale vett vaid nii palju, et vaid pealiskiht muutub niiskeks, ei ole toataimede jaoks piisav. Taimed tuleks asetada kraanikaussi ning lasta veel täielikult mullast läbi imbuda nii, et hiljem üle jäänud vesi saaks äravooluaugust väljuda. Kui kastmisveel ei lasta täielikult läbi imbuda võib taimepottide külgedele tekkida õhuke soolakiht, mis lõpuks pärsib taime kasvu.

Külmematel perioodidel tuleb kindlasti jälgida, et taim ei asuks radiaatori, kamina, ega muu soojusallika vahetus läheduses. Pidev kuuma õhu vool võib kuivatada taime lehed nii, et need hakkavad muutuma aina pruunimaks ja kuivemaks, lõpuks täiesti ära kukkudes. Kuum õhk kiirendab ka vedeliku mullast kadumist ning taime peaks tunduvalt tihemini kastma.