KASULIK | Toataimed aitavad viirustega võidelda

Madal niiskustase ruumis laseb aga viirusel kauem aega õhus püsida, mistõttu suureneb ka tõenäolisus, et keegi sellesse nakatub.

Millised taimed võiksid kodus olla?

Spetsialistide sõnul on kasulikud kõik taimed — mida suurem ja rohelisem, seda parem. Suurte taimede lehed on pindalalt suuremad, mistõttu niisutavad nad rohkem õhku.

Võta endale koju näiteks areekapalm, mis on ligi 1,8-meetrine ja joob päevas ligi liitri vett. Heaks variandiks on ka suurelehelised viigipuud, monsterad ja lopsakad tõlvlehikud. Tegelikult on valik iga inimese enda teha, kuid pea meeles — mida rohkem, seda uhkem.