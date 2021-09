Põhjus, miks aknad enam kinni ei käi ja tuult läbi lasevad

Kui võrrelda akna hinda ja tihendi väljavahetamise hinda, on soovitav loomulikult kliendil esmalt tihenditega katsetada. Sissesulatatud tihendit näiteks aga välja vahetada ei saa ja nii polegi muud teha, kui uus aken osta. Nagu ka siis, kui tihendit ei ole aastate jooksul mitte kunagi õlitatud-määritud, tihend on täiesti kõva ja seda on võimatu kätte saada. Ehituspoodidest õigeid pakettakende tihendeid ehk n-ö tüüblisoonega (tüübliefektiga) tihendeid ei saa, sest igale aknale sobib kindel tihend ning peab jälgima, kuidas sooned jooksevad ja kas tihend sinna läheb. Poes müüakse tavaliselt kummitihendeid, mida tootjad enamasti ei kasuta – eluiga on lühike ja tulevad ruttu ära.

Aken ise on väga pika elueaga, kui selle eest hoolitseda, siis veelgi pikemaga. „Meil on pakettaknaid ette pandud nii 15 aastat ja kui me nüüd avastame, et aken, mida me kordagi pole hooldanud, laseb tuult läbi, kipume arvama, et need aknad ongi viletsad,” märgib aknameister. Tegelikult on Eestis praegu müüdavat katsetatud mujal juba aastakümneid ja vastupidavust neil jagub. Kel aknatellimine ees, võiks seda tehes uurida, kas aknal on vahetatavad tihendid, millised need on ja kes seda vajadusel tegema tuleb.