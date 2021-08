Kuidas toataimi õigesti kasta — kui tihti ja kui palju?

Milline vesi on sobivaim? Kastmiseks sobiv vesi peaks olema toatemperatuuril. Kraanivesi on enamiku taimede jaoks ohutu. Kui aga vesi on kõrge lubjasisaldusega, tuleb seda enne kastmist keeta ja jahutada. Eriti vajalik on see lubja suhtes tundlike taimede puhul. Kastmiseks sobib hästi ka vihmavesi. Kasutada ei tohi läbi veepehmendaja filtreeritud vett, sest filtris olevad kemikaalid võivad taimi tõsiselt kahjustada.