Laudparketi paigaldamine põrandaküttele — mida silmas pidada?

Mida aga puitpõrandat valides silmas pidada? Kindlasti tasuks teada, et tööstuslikud kõvapuitpõrandad paisuvad ja kahanevad märgatavalt vähem kui täispuitpõrandad. Puuliigid nagu pöök, vaher, jatoba ja bambus ei sobi põrandakütte jaoks, sest puidu spetsiifiliste omaduste tõttu reageerivad nad väga kiiresti ebasoodsatele kliimatingimustele, mille tulemusena võivad laudade vahele tekkida praod. Põrandakütte korral on soovitatav kasutada vähemängivaid puuliike nagu näiteks tamm. Arvestada tuleb ka pinnaviimistlusega. Avatud pooridega pinnaviimistlused nagu õlid ja vahad reageerivad ruumikliima muutustele märksa kiiremini kui keskkonnasõbralikult lakitud pinnad.

- Soovitatav on kasutada madalatemperatuurilisi põrandaküttesüsteeme. Põrandaküttes voolava sooja vee maksimaalne temperatuur võib olla 55º C. Minimaalne segukiht küttetoru kohal on 40 mm.