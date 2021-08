Kuidas kujundada väikest kööki? Viis nutikat ideed sisekujundajatelt

Laud röövib köögis palju ruumi ning tihti ei olegi isegi pisike ümmargune laud parimaks lahenduseks. Kitsas köögis on heaks ideeks kasutada kitsast baariletti, mille taha sättida paar istumispukki — eriti hea, kui need juhtuvad olema tagasihoidlikud ja õhulised.

Pisike aknaga ruum võib esmapilgul jätta mulje, et köögimööblit ja tööpindu polegi võimalik kuskile mahutada. Lahenduseks on viia osa tööpinnast akna alla — mugav töökolmnurk ja piisav tööpind on tagatud. Boonuseks muidugi ka päevavalgus!

Väikese köögi üheks probleemiks on see, et kuskil pole hoida köögi- ja puuviljavarusid. Siinkohal tuleb abiks sisseehitatud mööbel, mis on detailideni läbi mõeldud. Tavaliste riiulite asemel on hoiustamiseks palju kavalam kasutada sahtlisüsteemi.