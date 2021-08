FOTOD | Muinasjutuline kodu endises meiereis

Maja asub looduskaunis Purku külas Rapla lähistel ning selle juurde kuulub kaks kõrvutiolevat kinnistut, mis on suurusega 2,6 hektarit. Registris on hoone sihtotstarve märgitud osaliselt elamis-ja osaliselt toitlustuspinnana — see annab hea võimaluse tegeleda seal ka kohviku, restorani või peomaja pidamisega.