FOTOD | Kodu, mis ammutab inspiratsiooni meretoonidest ja looduse ilust

Foto: Fantastic Frank

Neljatoalise korteri sisekujunduses on kasutatud mitut tooni siniseid ja rohelisi, lisaks veel suuri lillemustreid, ohtralt toataimi ja muid dekoratsioone — kuigi tulemus võiks olla peadpööritavalt ekstravagantne, mõjub elamine oma malbetes kontrastides hoopis tõeliselt harmooniliselt. Just nagu loodus ise, mis on korteri sisekujundust kahtlemata inspireerinud.