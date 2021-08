Kuus lihtsat viisi, kuidas köögile värskem välimus anda

Tühjad seinapinnad võivad olenevalt ruumist mõjuda kõledalt. Et köögis on ebastabiilne õhuniiskus ja rasvapritsmeid jõuavad ka seintele, ei ole köök just kodu kõige sobivam ruum väärtuslike kunstiteoste või armsate fotode eksponeerimiseks. Kui aga asjale loominguliselt läheneda, võib tühjad seinad täita kasvõi lõikelaudade või tassikollektsioonidega ehk esemetega, mida on lihtne puhastada!