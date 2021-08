Plaanid maja ehitada? Kuidas saab ehitamise hinda soodsamaks ja mille pealt annab kokku hoida?

Millised on need peamiseks kohad, mis hinda teatud piires soodsamaks võimaldavad muuta?

Maja suurus

Kõige lihtsam viis hinda mõjutada on ehitada esialgsetest plaanidest mõnevõrra väiksem maja. Suured majad tunduvad esmapilgul atraktiivsed, kuid pikemalt ette vaadates kipuvad need olema ebamõistlikud. Kindlasti on mugavam suuremas majas lasterohkel perel elada, kuid mõne aja möödudes lapsed lähevad oma teed ja suur maja jääb pigem koormaks. Maja vajab paratamatult hooldust ja haldamist. Enamikele Eesti peredest sobib maja, mille üldpind jääb 120-160 m2 juurde. See on suurus, mis lubab ka 2-3 lapsega perel kenasti hakkama saada.

Maja aknad

Tänapäevased üha soojapidavamad aknad on kallis investeering. Akende hinda mõjutab üllatavalt palju, kuidas saab seda avada. Kõige odavam on mitteavatav aken ja kallim pöördkaldavatav aken. Seetõttu tuleks realistlikult hinnata, millised aknad majas peaksid lahti käima ja millises mahus.

Loomulikult on mõistlik jätta igasse ruumi mõni avatav aken aga kas neil peavad olema kõik avanemise võimalused, on iseküsimus. Õige ja läbimõeldud akende valikuga õnnestub majaehitajal kokkuhoidu saavutada.

Tüüpprojekt

Valides oma maja tüüpprojektide hulgast, on üldjuhul projekteerimise kulu ja suurema tõenäosusega ka ehituse hind veidi soodsam. Kasu tekib sellest, et projekt on mitmeid kordi läbi ehitatud ja optimeeritud. Seetõttu ehitamise eelarve väga täpselt teada ning ka ehitamisel kõige optimaalsed lahendused nii konstruktiivselt kui ehitushinna osas leitud.

Optimaalne projekt sisaldab enamasti head ja läbimõeldud planeeringut, kus ruumide paiknemine on grupeeritud ja seeläbi kommunikatsioonide vedamise kulud minimaalsed.

Ehitushinna mõttes on kõige kasulikum ehitada 1,5 kordne maja, kus vundamendi ja katuse kulud on kasutatava põrandapinna suhtes on kõige optimaalsemad. Kindlasti on iga maja plaanilahendus konkreetselt seotud ka kindla krundiga, millist hoonet sinna panna õnnestub.

Kalkuleeri läbi erinevaid lahendusvariante