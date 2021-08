NÕUANDEID | Kuidas põrandalauad põhjamaiselt valgeks õlitada?

Laudpõranda valgeks saamine on üpriski ajamahukas ja vaevaline töö, kuid kui kõik õigesti teha, on tulemuseks mustust ja vetthülgav põrand, mille kulumiskindus ei jää sugugi alla tehases viimistletud parketile. Valget põrandat on tegelikult uskumatult lihtne hooldada ja ei pea sugugi katma, et see juba paari aasta pärast õudne välja näeb. Ka tolm, plekid ja juuksekarvad paistavad tegelikult paremini välja hoopis tumedalt põrandalt ning valge põrand jätab ruumist alati puhta ja kena mulje. Samuti aitab valge värv luua illusiooni suuremast ruumist ning valge viimistlusega põrand toob silmnähtavalt avarust ja kergust juurde.

Siinses projektis on valge laudpõrand saavutatud õlitamise tulemusena. On ka teisi variante — näiteks värvimine või lakkimine, aga ka leelisega töötlemine ja seebitamine. Õlitamist ja vahatamine on soovitav teha uuel põrandalaual. Kui laud on eelnevalt puhastatud vanast värvist või lakist, võib jääda põrand õlitades laiguline, kuna vana lakk või värv võib olla imendunud sügavale puidu ning lihvides seda eemaldada täielikult pole võimalik. Seljuhul on variant valida näiteks mõni õlibaasil põrandavärv (nt Uula), mida on võimalik peale kanda kas ühe või kahe kihina vastavalt sellele, kas soovitakse kumavamat või katvamat tulemust. Teine variant varem värvitud/lakitud põrandale on valida valges toonitud lakk. Kumba valida, on juba maitse asi. Õli ja õlibaasil värv jätavad põranda jala all soojemaks ja seda on kergem hiljem hooldada ning kulumiskohtadel kohtparandusi teha. Kui lakk hakkab näiteks söögitoas toolijalgade pideva liigutamise tõttu pikapeale kuluma, siis ei ole aga muud varianti, kui võtta ette lihvimine ja taaskord terve põrand üle lakkida. Nii õli kui ka laki puhul on võimalik valida nii matti kui läikivat viimistlust.