Sisearhitekt Kadri Tamme: kümblustünn pikendab sügistalvel aias olemise mõnusat aega!

Kadri hinnangul räägib Lingalaiu kümblustünni kasuks selle neutraalne ja praktiline disain, mis sobitub paljude erinevate kujundusstiilidega. „Kindlasti on tünni välimus üks selle tugevamaid külgi. Samuti on klaasplastist sisu kergesti hooldatav, puhastatav ja vastupidav,“ sõnab ta. Kui elektriküttega terrassivannid ja kümblustünnid sobivad hästi tihedama asustusega piirkondadesse (ridaelamud, lähestikku majad linnas) ning neile, kes soovivad pidevalt tünnivett soojas hoida (ja kasutada seda alati, kui tuju tuleb), siis puuküttega kümblustünnid on eelistatud just maakodudesse.

Tuues oma aeda kümblustünni, saab sinna ümber kujundada väikese armsa oaasi. Niisiis annab Kadri nõu, milliseid sisekujunduselemente veel valida: „Valgustus, isteala, lamamistoolid, haljastus ümber välispaa ala. Miks mitte pergola või katusealusega kergehitis?“ Ta nendib, et tünni sisenemisel võiks mõelda ka alale, kus jalad on puhtad, et mitte prahti vette kanda. „Samuti võiks teemas olla riiete vahetamise võimalus, välidušš enne või pärast tünni minekut. Kombineerida võib mitmete elementidega ning sõltub peamiselt elustiili ja harjumuste vajadustest – välibaar, lebola või sportimisvõimalus, mis iganes kellelegi sobiv on,“ kõneleb asjatundja.

Kümblustünni soetamisel peab kindlasti hoolikalt läbi mõtlema selle asukoha aias. „Vajalik on tasane ja stabiilne alus, millele kümblustünn asetada. Mõelda tasub küttekeha kaugusele hoonetest. Valdavad tuulesuunad, sest eelistatum on tuulevaiksem piirkond aias. Kui kodus on saun, siis võiks kümblustünn olla selle läheduses. Koduspaa tunne tekib paremini privaatsemas ja kaunilt kujundatud aianurgas,“ selgitab sisearhitekt.

Sisearhitekt Kadri Tamme