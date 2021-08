Kas jätta köök eraldi või ehitada elutoaga kokku — plussid ja miinused

Avatud köök

Avatud köök on midagi, mis lõi laineid kümme ja enam aastat tagasi. See oli suur argument uue kodu ostmisel ja juhul, kui elamu kirjeldus ei sisaldanud mõistet “avatud elutuba koos köögiga” võis tehing lihtsalt katki jääda. Ka praegu on avatud köök paljude jaoks väga oluline.

Avatud köögid on paremad külaliste võõrustamisel, sest kostitaja ei pea roogade valmistamiseks eraldi ruumi pagema ja saab terve protsessi vältel olla seltskonnas. Ühtlasi saab sellist korraldust ära kasutada ja valmistada toidud koos sõpradega ilma, et nad mugavast keskonnast eemalduma peaksid.

Avatud köögis on tihti ka rohkem valgust, sest köök on osa elutoast ja seega enamasti suuremad, kui eraldiseisvalt olles. Suur loomuliku valguse hulk tekitab hea meeleolu ja hoiab ärksana. Nii võib köögis söögitegemist nautida ka see, kes muidu seda ei teeks.

Sellise köögilahenduse negatiivseks pooleks on aga toidu valmistamisel tekkivad helid ja lõhnad. Kuigi tänapäeval on suur valik tehnikat, mis suudab ka vaikselt oma tööd ettenähtud koguses ära teha, siis sellised lahendused on siiski keskmisele perele natukene kallid. Nii tuleb kasutada lahendusi, mis küll suudavad toidu lõhnad endasse tõmmata, kuid teevad seal juures siiski häirivalt suurt lärmi. See võib segada kas perekonna neid liikmeid, kes diivanil lõõgastuda proovivad või külalisi, kes omavahel suhelda tahaksid.

Avatud köögi juures ei meeldi paljudele ka privaatsuse puudumine. Juhuslikult külla tulevad sõbrad ei pruugi küll kergelt segamini kööki pahaks panna, kuid vahel tunneb pere selle ees siiski piinlikkust ja eelistaksid oma koduse söögitegemise korralduse eraldi ukse taga hoida.

Kinnine köök

Eraldi asetsev köök võib olla väga mõnus, sealne aura on soe ja õdus ning kõik mis köögis toimub jääb alati nende uste-seinte vahele. Sellises köögis ei pea hoidma piinlikku korda vaid võib kõiki asju hoida nii, nagu pererahvale meeldib. Sellised köögid on tegemas hetkel suurt läbimurret.