Kuus levinud viga, mida väikese kodu sisustamisel tehakse — kuidas neid vältida?

1. Hirm mõelda suurelt

Üks suurimaid vigu väikese kodu kujundamise juures on sisekujundajate sõnul see, et kardetakse suurelt mõelda. Arvatakse, et kui elamine on väike, tuleb sinna soetada ainult imetillukesed ja tagasihoidlikud mööbliesemed. Tegelikkuses paneb aga üks suur ja keskne ese ruumi tööle, püüab pilku ning lisab interjöörile väärikust — olgu selleks siis uhke lühter, põneva disainiga diivan või võimas söögilaud.