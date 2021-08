Parim aeg okaspuude istutamiseks on augusti keskelt septembri keskpaigani

Koduaed Keilas Foto: Andres Putting

Augusti keskel on hea ette võtta okaspuud, kui on soov neid istutada või lõigata. Okaspuid müüakse enamasti konteinertaimena või mullapalliga. Neid võib istutada kogu vegetatsiooniperioodi vältel, kuid parim aeg on selleks augusti keskpaigast septembri keskpaigani või aprilli keskpaigast mai keskpaigani. Kasta taime enne istutamist korralikult.