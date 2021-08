Mida silmas pidada, kui plaanid korterisse sauna ehitada?

Sauna kubatuuri on üsna lihtne arvutada. Iga inimesele on vaja vähemalt 2m³. Lae kõrgus saunas peab olema vähemalt 2m põrandalt. 1 kW = 1 m³. Majades, kus on paigaldatud gaasipliidid, peab korralikult läbi mõtlema sauna suuruse ja võimsuse, sest sellistes majades on tihtipeale olemas mõningad piirangud vastavalt agregaadi võimsusele (max. 3-4 kW). Sellisel juhul peab läbi viima spetsiaalse toitekaabli, mis läheb mõõtjast kuni keriseni välja. Majad, kus on paigaldatud elektripliidid võimsusega 5-6 kW, ei tekita saunakerisele võimsusega 3-4 kW mingeid raskusi seoses elektrivõrguga. Kasutades ühenduskaablit, võib saunakerist vajadusel ühendada elektripliidiga, aga selleks et vältida lisakoormust, ei soovitata elektripliiti ja saunakerist samaaegselt kasutada.