Planeerid uut sauna või renoveerid vana? Loe häid nõuandeid leiliruumi ehitamiseks

Kerise valikul on esmalt oluline selgeks teha, kas eelistada elektri- või puukerist. Puukeris on kõige ehedam lahendus ning sobib pigem väiksemasse, kuni 13 m³ sauna. Puukeris ei kuivata õhku ning hoiab mõnusat niiskustaset. Miinuseks on puukerise puhul see, et sauna soojaks kütmine võtab kauem aega ja rohkem vaeva. Samuti on pisut keerulisem ruumis ühtlase temperatuuri hoidmine. Selle vastu leidub aga juba nutikaid ja kaasaegseid lahendusi. Näiteks võib puukerist täiendada Eesti tootja Saunumi uudse tehnoloogiaga, mis ühtlustab kuuma ja külma õhuvoolu ning pakub seeläbi nauditavamat saunaelamust, et saunas saaks korralikult higistada ilma, et kuumus hinge kinni võtaks.