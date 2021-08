Kuidas eemaldada vana õli- või emailvärvi?

Shutterstock

Kui vana värvikiht on juba liiga paks, hakkab see kas kooruma või häirib paksu kihi tõttu näiteks akende ja uste liikumist. Samuti segab see uut värskendusvärvimist. Igal juhul tuleb vana värv eemaldada. Võimalusi on selleks erinevaid.