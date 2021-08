Sügisväetamine — miks seda vaja on ja millal seda teha?

Foto: Unsplash

Mitmeaastased taimed hakkavad augustis valmistuma talveks — seega on praegu igati sobiv aeg ette võtta sügisväetamine. Sügisväetamiseks sobib augusti teine ja septembri esimene pool, sest siis jõuavad taimed vajalikud toitained omastada enne kasvuperioodi lõppu. Liiga hilja antud sügisväetis enam ei mõju ning see on raha ja oma aja raiskamine.