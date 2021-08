FOTOD | Nutikate lahendustega täidetud ühetoaline elamine ajaloolises masinatehases

Industriaalse arhitektuuriga Volta Loftide hoonesse sisse seatud tilluke elamine hõlmab endas ühte tuba, kuhu mahuvad nii elutoa, köögi ja magamistoa funktsioonid ning sinna juurde kuuluvat minikorteri (27m2) mõistes üpriski suurt ja mugavat vannituba ning mahukat garderoobi. Muret, kuhu asju mahutada, ilmselt selles elamises ette ei tule. Et pisikesel pinnal silma all olevatest tarbeesemest pääseda, on ka mujale elamisse planeeritud nutikaid kappe ja seinasiseseid panipaiku.