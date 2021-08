Kuidas muuta ilmetu üürikorter soodsalt stiilseks ja hubaseks?

Tühja ja kõleda magamistoa teeb ilmekaks hästi valitud voodipesu ja lahedad pleedid. Kui magamistuba on viimistletud heleda tooniga, katseta värve ja mustreid. Kui aga värve on ülearu ja soovid neid hoopis tasakaalustada vali voodipesu võimalikult lihtne ja neutraalsetes toonides. Elamine tasub välja mängida kontrastidele — nii pääseb ka sinu isikupära ajutises kodus võimule! Kui kasutad üürikorterisse jäetud omaniku voodit võid mõelda ka isikliku kattemadratsi peale.

Enamasti puuduvad üürikodudest hoolitsetud toataimed, sest kellel ikka nende eest aega hoolitseda on, kui korter on pidevalt võõrastes kätes? Taimed mängivad aga kodu lõpliku ilme kujundamisel suurt rolli — ilma nendeta on raske hubast interjööri ette kujutada. Kui sul on kiire elutempo ja kardad, et taimede jaoks aega napib, vali sukulendid, sest neid on vaja kasta vaid korra-paar kuus.