Kuidas lõpetada kinnisvara puhul kaasomandit — viis nõuannet

Foto: Shutterstock

Kaasomand on keeruline omandivorm, kuna tihti ei hoomata kaasomandiga kaasnevaid kohustuste ja õiguste ulatust. Asjaõigusseaduse kohaselt on kaasomand kahele või enamale isikule üheaegselt mõttelistes osades ühises asjas kuuluv omand. Oluline on teada, et kaasomanike osad ühises asjas on võrdsed, kui just seaduses või tehinguga ei ole sätestatud teisiti.