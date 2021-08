Vanu aknaid ei tasu kergekäeliselt plastiku vastu vahetada. Puitaken võib kesta üle 100 aasta

Plastakna valik on iseenesest arusaadav, sest uus puitaken on odavamatest PVC-akendest 20–40% kallim. Lisaks on puitakende mainele halvasti mõjunud nõukogude periood, mil tarvitati sedavõrd halva kvaliteediga puitu, et juba 20 aasta möödudes võisid aknad kasutuskõlbmatuks muutuda. Samas on vana akna parandamine pea alati odavam kui selle asendamine PVC-aknaga, lisaks aitab puitaken säilitada puitmaja eripära ja iseloomu.

Tähtis roll on õigesti valitud puidul

Akende vastupidavus sõltub lisaks kasutatud materjalile ka valmistusviisist, hooldusest ja sellest, kuivõrd ilmastiku meelevallas need paiknevad. Meie kliimas peab puit taluma lund, jääd, vihma ja eredat kevadpäikest. Kõigest hoolimata võime veel tänapäevalgi leida aknaid, mille vanus küündib tänu omaaegsete meistrite oskustele üle saja aasta.

Saja aasta eest valmistasid aknaid õppinud meistrimehed, kes valisid erinevate aknaosade tarbeks ka ise sobiva puidu. Kasutati nii kuuske kui mändi, rohkem siiski viimast. Aknapuidult nõuti, et see oleks tihedate aastarõngastega, sirge ja oksavaba. Puidu ettevalmistamine algas juba metsas. Ajaloost on teateid kasvavate puude koorimise kohta maikuus, mille tulemusena küllastus tüvi vaiguga, muutudes nii mitmeid kordi vastupidavamaks. Puude langetamine toimus südatalvel ning kindlate reeglite järgi, muu hulgas peeti tähtsaks ka kuufaasi ning tuule ja puu langetamise suunda.

Tõendatud soojapidavus ja keskkonnasõbralikkus

Kõige vanemad aknad olid ühekordsed, mistõttu oli ka nende tuule- ja soojapidavus halvem. Umbes 17. sajandil hakati akendele talveks sissepoole lisaraame paigaldama, mis kuni 20. sajandi alguseni olid ilma hingedeta ning soojemaks aastaajaks tõsteti need lihtsalt eest ära.