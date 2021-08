Kuidas vanale välisuksele uus elu anda?

Vana ja esmapilgul lootusetus olukorras olevat ust ei pea tingimata välja vahetama. Enamikku vanadest ustest saab vähese vaeva ja kuluga muuta nägusaks ja kasutuskõlblikuks. Vanade meistrite valitud puit on enamasti olnud kõrge kvaliteediga ja seetõttu on ukse kahjustused sageli vaid pinnapealsed. Kui aga uks on nii lagunenud, et taastamine osutub võimatuks, oleks parem teha uksest täpne koopia.

Mida oleks hea teadmiseks võtta?

Välisukse iga pikendavad varikatus ja vihmaveesüsteemi olemasolu ja korrashoid. Puitukse suurimad vaenlased on niiskus ja UV-kiirgus, ja kõige kehvemas seisus on tavaliselt maja lõunapoolsed uksed. Niiskusest tekib mädanik, tihtilugu on kõige halvemas olukorras ukse alumine raampuu. Kui varikatust ei ole, siis pritsib trepile või tänavale langev vihmavesi ukse alaosale ja tekitab seal mädaniku. Mädaniku teket soodustab ka sellise koostisega värv, mis ei lase puitu sattunud niiskusel välja kuivada. Kõigepealt tuleb likvideerida mädaniku põhjus ja uurida seejärel, millised osad on niiskusest kõige rohkem kahjustunud ning asendada tõesti ainult need, mis on kõige halvemas olukorras.

Klaasiga ukse puhul tuleks kontrollida kiti ja liistude olukorda. Hea oleks, kui saaksid ukse taastamisel vana klaasi säilitada.

Vanade uste küljes on tavaliselt alles ka ajastutruud metallmanused. Kui need ei ole säilinud, siis oleks hea leida mõni sama ajastu uks ja võtta puuduvad osad selle küljest või valmistada puuduvate osade asemele sama perioodi manused. Uste metallosi rikub kõige enam rooste, probleemiks on ka kinnituste lõtvumine ja lukkude-linkide väsimine.

Vanade uste parandamine

Korras uks liigub kergelt, sulgub vaikselt, peab sooja ja hoiab müra eemal. Vanad uksed on sageli aga kõike muud, lisaks kulumisele ja pehastumisele ei käi nad ka korralikult kinni. Selle põhjuseks võib olla liiga paks värvikiht, niiskusest tingitud uste väändumine ja paisumine, lahtised ja väsinud hinged ja hoone vajumise tõttu tekkinud uksepiitade nihkumine.