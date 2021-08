Millised värvid sobivad kööki? Millist värvilahendust eelistada magamistoas, elutoas ja vannitoas?

Köögi ja söögitoa puhul on klassikaliseks valikuks tihti beežid, kreemikad ja kollased maalähedased toonid, mis loovad sooja, kuid vaoshoitud ja neutraalse meeleolu. Kuigi valge köök toob ruumi rohkelt valgust, on selle kreemikamad alternatiivid mustuse suhtes pisut vastupidavamad. Värvipsühholoogia järgi mõjuvad oranžid ja punased toonid söögitoas ergutavalt ja isu tõstvalt — sel põhjusel on ka need toonid paljudes söögikohtades kasutusel. Kui aga soovid kujundada just kööki, mis liialt toitu nautima ei ahvatleks, siis vali köögi põhitooniks must, hall või sinine — kõik nimetatud värvid pärsivad värvipsühholoogide sõnul söögiisu. Neutraalne valik on valge ja selle kombinatsioonid puiduga, aga näiteks ka roheline, mida ei peeta stimuleerivaks tooniks ja on kindel valik igas ruumis.