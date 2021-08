Kas üle aia ulatuvalt naabri puult võib vilju süüa ja selle oksi lõigata?

Kasvatades aia ääres viljapuid ei mõelda tihti selle peale, et piiril kasvavad puud ja põõsad on tegelikult naabrite kaasomandis.

Panid aastaid tagasi aia äärde kasvama maitsva õunapuu, kuid tänaseks päevaks on see kasvanud nii suureks ja viljakaks, et häirib juba naabreid? Naabrimees ähvardab juba mitmendat korda, et kui sa oma õunapuuga midagi ette ei võta, siis teeb seda tema. Kuna naabrimehel endal kogemust viljapuudega ei ole võib ta kahjustada sinu puud nii, et järgmisel aastal pead selle üldse täielikult maha võtma. Mida siis täpsemalt teha, et kõik oleksid rahul?

Alustuseks mine ja jaluta naabrimehega tema aeda. Vaata, kuidas sina seda olukorda näed. Oma aiast ei pruugi sa probleemi tõsidusest aru saada. Leia mõlemale sobiv lahendus, aga arvesta, et seadusega on sellised olukorrad reguleeritud, seega oma õigust taga ajades on kasulik neid nüansse kindlasti teada.

Üle piiri ulatuvad juured, oksad ja viljad

Kinnisasja omanikul on õigus ära lõigata ja endale võtta naaberkinnisasjalt tema kinnisasjale ulatuvad puude ja põõsaste juured, oksad ja viljad, kui need kahjustavad kinnisasja kasutamist ja naaber ei ole neid hoiatusele vaatamata selleks vajaliku aja jooksul kõrvaldanud.

Kui kinnisasja omanik lubab alles jätta tema kinnisasjale ulatuvaid oksi, on tal õigus nende okste viljadele tema kinnisasja piirides oleva oksa ulatuses. Kinnisasja omanikul on õigus viljadele, mis on kukkunud tema kinnisasjale naaberkinnisasjalt kasvavalt puult või põõsalt.

Kinnisasja piiril kasvava puu vili, samuti puu maharaiumisel või mahalangemisel ka puu ise kuulub naabritele võrdsetes osades.

Foto: Unsplash

Piiril kasvavad puud ja põõsad

Piiril kasvavad puud ja põõsad on naabrite kaasomandis. Tormiga murdunud ohtlik puu, mis asus piiril ja tuleb ohutuse tagamiseks maha võtta on samuti kaasomand. Ehk kui võtad maha piiril asuva puu ja teed sellest küttepuud, siis pead arvestama sellega, et pool nendest peaksid andma naabrile, kelle alal samuti puu asus.

Allikas: Arco Vara blogi