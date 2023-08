Kuidas kujundada koolilapse tuba: kui kõrge peab olema laud või tool ja kuidas valida õigeid värve ning valgustust?

Õige kõrgusega laud ja tool

Piisavalt sahtleid ja riiuleid

Et laual ei tekiks segadust, on sahtlid ja riiulid elementaarsed. Hea, kui on võimalus luua hästi organiseeritud süsteem ning lapsel on võimalik ka teemade või ainete kaupa oma materjale jaotada. Küsimus ei olegi tihti selles, kui palju elamises ruumi on, vaid kui nutikalt on igale asjale oma koht leitud. Kindlasti tasub ära kasutada töölaua kohal või kõrval olev tühi seinapind. Abiks on ka mitmesugused hoiukastid, kuhu arhiveerida vanemaid õppematerjale.