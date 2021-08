Kas sinu maja katus peab olema hea või väga hea?

Ruukki jagab oma katused nelja kvaliteediklassi . Klasside nimetused Ruukki 50 Plus, Ruukki 40, Ruukki 30 Plus ja Ruukki 30 sisaldavad endas kõige olulisemat infot – nimelt seda, mitu aastat vastava kvaliteediklassi katusele garantii kehtib. Täpsemalt tehniline garantii, mis näitab seda, kui kaua katus garanteeritult töökorras püsib. Kui on juba ette teada, et järgmise 50 aasta jooksul ei ole vaja katuse pärast üldse muretseda, annab see päris suure kindlustunde.

Majad vahetavad ka omanikke. Näiteks müügisoovi korral tõstab see kinnisvara väärtust, kui hoone osad on väga heas seisus või lausa kehtiva garantiiga. Rääkimata sellest, kui maja liigub järeltulijate kätesse. Iga vanem soovib oma lastele jätta vara, mis muudab nende elu mõnusamaks, mitte ei too kaasa uusi kohustusi ja suuri väljaminekuid. Seetõttu on mõistlik valida katus, millele tootja võimalikult pika garantiiaja annab.

Aga teema väärib tähelepanu, sest kui valida pakkuja, kelle katusel on näiteks kõigest kümme aastat garantiid, saabub see aeg kätte üpris ootamatult. Mõistagi ei saa katuse eluiga kohe pärast garantii lõppu otsa. Lihtsalt pärast garantiiaega sõltub katuse eluea pikkus palju rohkem hooldusest, ilmastikuoludest ja muudest teguritest. Seda enam tasub eelistada katust, mis vastupidavuse näitajate poolest positiivselt silma paistab.

Kuna majale soetatakse katus pikkadeks aastateks, on selle kestvusiga ülioluline. Maja alles ehitades ei soovi keegi liiga palju aega kulutada, et mõelda sellele, millal katus taas välja tuleb vahetada. See kõik tundub olevat nii kauges tulevikus, et ei puutu majaehituse hetkel justkui asjassegi.

Kvaliteedi mõiste on väga lai. Ega iga toote puhul täpselt aru saagi, mida hea kvaliteedi all konkreetselt mõeldakse. Mõnikord võib näida, et selle sõna kasutamine võimaldab lihtsalt rohkem raha küsida ja kõrged kvaliteedinäitajad käega katsutavat kasu ei anna. Katuste puhul see nii kindlasti pole.

Loeb ka esteetiline garantii

Lisaks tehnilisele garantiile annab Ruukki oma katustele esteetilise garantii. Olgem ausad, ka maja esinduslik välimus on ju väga oluline. Isegi kui katus ei lase läbi ja on igati funktsionaalne, rikub see hoone välisilme täielikult, kui katus on väsinud, kulunud ning räämas.

Et katuse värske väljanägemine sõltub just eriti ilmastikust ja mehaanilistest mõjuritest, saab pikalt kestvale ilule lootma jääda üksnes kvaliteetsete materjalide puhul. Ka madalama kvaliteediklassi katuse välimust on võimalik vajadusel värskendada, ent see on kulu ja vaev, mida annaks juba katust tellides vältida. On ju suur vahe, kas esteetiline garantii kehtib 10 või 25 aastat.

Neile, kes hoolivad keskkonnast

Üha rohkematele inimestele läheb korda ka see, kui suur on nende tarbimisest tulenev ökoloogiline jalajälg. Mõistagi tahavad selle vähendamisse oma panuse anda ka keskkonnateadlikud materjalitootjad. Ruukki pole erand. Kahe kõrgema kvaliteediklassi katuste puhul kasutatakse mitte ainult ilmastiku- ja korrosioonikindlaid ning parema UV-taluvusega materjale, vaid neid toodetakse ka loodussäästlikumalt. Põhimõte on lihtne – traditsiooniliste fossiilkütuseõlide asemel kasutatakse toorainet tootes Rootsis kasvatatud rapsist tehtud rapsiõli.

Vähetähtis pole ka fakt, et teraskatuseid saab peaaegu 100% ulatuses taaskasutada. Teiste katusekattematerjalide puhul see võimalik pole. Kuna katus on füüsiliselt väga suur, on päris oluline mõelda, mis saab sellest pärast kasutusea lõppu. Kui on valida, kas see läheb keskkonda koormavaks prügiks või saab ümbertöötlemise järel uue elu, kõlab ju mõistlikumalt viimane variant. Seega teevad inimesed, kes eelistavad just kõrgema kvaliteediklassi teraskatust, mitmel viisil teene ka loodusele.

Aga kui suur on hinnavahe?

Kui hambaarsti juures selgub, et puuduv hammas tuleb asendada, pakutakse kas ajutist krooni või eluaegset implantaati. Nende kahe lahenduse puhul võib hinnavahe olla isegi kuni kümnekordne. Õnneks katuste puhul nii suuri kääre pole.

Kui tootja annab oma katusele juba 30-aastase garantii, on selge, et toode on hea. Väga hea katus on muidugi kallim, kuid mitte oluliselt. Ruukki puhul on hinnavahe keskmiselt vaid 5%.

Näiteks 100-ruutmeetrine Ruukki 30 Plus (Classic profiil) kvaliteediklassi katus maksab 4300 eurot. Pikema garantiiga, kauem ilus püsiva ja keskkonnasõbralikumalt toodetud alternatiivi, Ruukki 50 Plus katuse saab aga kätte 4500 euro eest. Kusjuures nendes hindades sisalduvad lisaks katusele endale ka kõik lisatarvikud, kinnitusvahendid, transport, aluskate, vihmaveesüsteem ja lumetõke.

Saadava kasu väärtus tasub enda jaoks läbi mõelda ja siis võrrelda seda lisakulu suurusega. Igal juhul on võit suurem kui lisaks makstud summa.