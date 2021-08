Millise maja saab osta alla 100 000 euro eest? Viis põnevat kodu, mis omanikku otsivad

Kui koguaeg on tunne, et ruumi napib, siis selles hiiglaslikus elamises seda probleemi ei ole. Ajaloolise hoone on renoveerinud kunstnik Tarmo Ladva. Kasulikku pinda on majas üle 300 m2, millele lisandub veel 250 m2 pööning multiotstarbelise saali jaoks. Hoone kahe tiiva keskel on suur saal koos lavaga, kus saab korraldada laagreid, koolitusi või suuremaid üritusi. Lisaks lavaga saalile ja köögile on hoones kaheksa tuba. Uued uksed ja aknad on tellitud vanade eeskujul. Osad vanad uksed ja sepisuksehinged on säilitatud ja korrastatud. Ümbruses on paju ilusaid jalgrattateid, kanuutamiseks ja kalastamiseks sobiv jõgi, rikkalikud marja-seenemetsad, palju väikeseid metsajärvi ja ujumiskohti, suurepärased matkarajad, kuppelmaastikud, looklevad Nipernaadi rajad, Karula rahvuspark, Koiva puisniidud ja palju muud põnevat. Igav selles idüllilises maakohas juba ei hakka! Huvi korral vaata lähemalt SIIT.