TASUB TEADA | Põhjused, miks vana tapeeti ei või üle tapeetida

Sageli kohtab arvamust, et vanasti pandi ju kogu aeg vanale tapeedile uus peale ja keegi ei hakanud vana kihi eemaldamisega vaeva nägema. Tänapäeval kahjuks nii teha ei saa, sest materjalid on väga palju muutunud ja uued tapeedid on parema kestvuse nimel kaetud sageli kileja kihiga.

Seega, tänapäeval ei maksa vanale tapeedile uut peale panna, sest tapeet tuleb lihtsalt seina küljest lahti. Põhjusi on siin mitmeid.