Plaanid oma korteri välja üürida? Kuidas panna paika üürihind

Üürihinnani jõudmiseks oleks vaja teha mõned liigutused. Kõigepealt uuri kinnisvaraportaalidest teiste samalaadsete üürikorterite hindu. Kindlasti filtreeri asukoha järgi oma otsing, sest asukoht on alati üks tegureid, mis üürihinda mõjutab. Vaata, millise hinnaga teisi üürikaid sinu piirkonnas pakutakse, see annab esimese orientiiri. Kuulutusi tasuks jälgida pikema perioodi vältel, et näha, millises piirkonnas asuvad korterid lähevad kiiremini ja millises aeglasemalt. Kui sinu piirkonna korterid lähevad aeglaselt, siis mõistlik oleks üürniku kiireks leidmiseks hinda pisut alla lasta.

Seejärel käi oma kodu läbi ja hinda selle seisukorda ning kodutehnika ning eluks vajalike asjade olemasolu. Kinnisvarakuulutuste filtreerimine korteri seisukorra järgi olekski järgmine samm. Kui su korter on keskmises korras ning mõni eluks vajalik kodumasin puudu, siis ei saa üürihind olla teab mis kõrge. Samas, kui sinu korter on heas korras ja kõik olemas, on kõrgema hinnaga välja üürimine põhjendatud.

Muud kõrvalkulud peale üüriraha

Löö kokku kõik kõrvalkulud — elektrikulud nii soojal kui ka külmal perioodil, veearved, internet ja muud kommunaalkulud, k.a korteriühistule makstavad arved. Seda infot on üürnikul vaja ning see annab sullegi täieliku ülavaate, kui palju lisakulusid lisaks üürirahale tuleb tulevasel üürilisel maksta, mis kõik kokku võib anda päris kopsaka summa ja sa ei pruugi seetõttu kiire väljaüürimiseni nii pea jõuda. Siis pead üürihinda võibolla pisut langetama.